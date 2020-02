Nekdanja danska socialna delavka si je prisvojila milijone

Koebenhavn, 18. februarja - Na Danskem so na večletno zaporno kazen obsodili nekdanjo socialno delavko, ki si je v 25 letih prisvojila okoli 117 milijonov danskih kron (okoli 15,5 milijona evrov). Sodišče je 65-letni Britti Nielsen prisodilo šest let in pol zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.