Velenje, 18. februarja - Slovenski rokometni prvoligaš Gorenje iz Velenja je podaljšal pogodbo s trenerjem Zoranom Jovičićem. Kot so sporočili iz kluba, so s 44-letnim strokovnjakom podaljšali sodelovanje za nadaljnji dve sezoni. Jovičić je imel sicer pred tem pogodbo do konca letošnje sezone.