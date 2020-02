V Afganistanu več mesecev po predsedniških volitvah objavili končne rezultate

Kabul, 18. februarja - V Afganistanu so danes objavili končne rezultate predsedniških volitev, ki so bile 28. septembra lani. Slavil je dosedanji predsednik Ašraf Gani, ki je prejel 50,64 odstotka glasov, je sporočila vodja volilne komisije Hava Alam Nuristani. Ganijev glavni tekmec Abdulah Abdulah je rezultate zavrnil in napovedal, da bo oblikoval lastno vlado.