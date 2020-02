STO in turistično gospodarstvo zaradi koronavirusa s promocijo na bližnjih trgih

Ljubljana, 18. februarja - Slovenska turistična organizacija (STO) in turistično gospodarstvo bosta v luči širjenja novega koronavirusa s Kitajske okrepili promocijo na bližnjih trgih, so sklenili na današnjem srečanju. Promocijske aktivnosti slovenskih destinacij in turističnih podjetij bo STO na izbranih trgih podprla tudi z razpisi za sofinanciranje.