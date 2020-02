Lani številni primeri kršitev ravnanja z zavarovanimi živalskimi vrstami

Ljubljana, 19. februarja - Zaradi suma nepravilnega ravnanja s prostoživečimi živalmi je inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor lani uvedla deset inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Med drugim so imeli opravka z opicami, levi, medvedi, kačami in pajki, so sporočili.