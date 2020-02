Na Ljubljanski borzi v ospredju NLB

Ljubljana, 18. februarja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes skupaj ustvarili za nekaj več kot 1,91 milijona evrov prometa. Od tega je več kot polovico oz. 1,31 milijona evrov odpadlo na delnice NLB, ki so se z 1,26-odstotno krepitvijo tudi najbolj podražile med delnicami iz indeksa SBI TOP. Ta je danes pridobil 0,45 odstotka in končal pri 983,07 točke.