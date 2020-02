Umrl je glasbenik Janez Zmazek - Žan

Ljubljana, 18. februarja - V 68. letu starosti je umrl slovenski kitarist in pevec zabavne glasbe Janez Zmazek - Žan, poročajo številni slovenski mediji. Zmazek je igral pri priljubljeni skupini Buldožer in se leta 1989 pridružil skupini Don Mentony Band. To zasedbo je nato vodil še dolga leta in bil glavni avtor skladb, piše slovenska Wikipedija.