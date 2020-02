Na Kaninu poškodba srbskega smučarja in avstrijske smučarke

Nova Gorica, 18. februarja - Na smučišču Kanin je v ponedeljek padel in se huje poškodoval 48-letni smučar iz Srbije. Še pred to nesrečo pa se je med smuko lažje poškodovala tudi 52-letna avstrijska smučarka, so danes sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. Oba sta končala v bolnišnici, Srb v jeseniški, Avstrijka pa je poiskala zdravniško pomoč v Avstriji.