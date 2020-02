Vodstvo Dela zavrača očitke o odpuščanju mimo zakonodaje in socialnega dialoga

Ljubljana, 18. februarja - V vodstvu Dela navajajo, da so danes vročili odpovedi pogodbe o zaposlitvi sedmim novinarjem in fotografom na podlagi programa razreševanja presežnih delavcev. Ob tem se ne strinjajo z navedbami sindikata in društva novinarjev Slovenije, da je šlo za odpuščanje mimo zakonodaje in socialnega dialoga.