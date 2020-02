Športnika Maribora ponovno Ilka Štuhec in Ivan Trajković

Maribor, 18. februarja - V Mariboru so se nocoj poklonili največjim športnim uspehom preteklega leta. Za naj športnico in športnika Maribora 2019 med posamezniki sta bila ponovno izbrana smučarka Ilka Štuhec in taekwondojist Ivan Trajković. Med ekipami sta na vrhu ostali ekipi Nogometnega kluba (NK) Maribor in Odbojkarskega kluba Nova KBM Branik.