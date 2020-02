Ameriška skavtska organizacija razglasila stečaj

Washington, 18. februarja - Ameriški deški skavti so danes sporočili, da so vložili predlog za uvedbo stečaja, s čimer želijo zagotoviti izplačilo odškodnin žrtvam spolnih zlorab. Skavtski organizaciji očitajo, da je desetletja prikrivala spolne zlorabe mladih članov in da ni naredila dovolj za izkoreninjene pedofilije v gibanju.