Vrnitev slovenskih potnikov z Diamond Princess predvidoma do konca tedna

Jokohama, 18. februarja - Šest slovenskih potnikov z ladje za križarjenje Diamond Princess se bo v Slovenijo predvidoma vrnilo do konca tedna, so danes za STA potrdili na ministrstvu za zunanje zadeve. Dodali so, da MZZ intenzivno pripravlja njihovo vrnitev. Vseh šest se še vedno počuti dobro in so v stalnem stiku s slovenskim veleposlaništvom na Japonskem.