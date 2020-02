EU bo prepovedala uvoz sadja s sledovi klorpirifosa

Bruselj, 18. februarja - Članice EU so danes dosegle soglasje o prepovedi uvoza sadja, na katerem so sledovi pesticida klorpirifos. Pred dokončno prepovedjo bo veljalo trimesečno prehodno obdobje, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Uporaba klorpirifosa in klorpirifosmetila je na evropskem trgu po odločitvi Evropske komisije prepovedana od januarja.