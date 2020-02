2TDK bo sledil revizijski komisiji in pozval Markomark Nival k dopolnitvi reference

Ljubljana, 18. februarja - Projektna družba za izgradnjo drugega tira 2TDK bo sledila odločitvi Državne revizijske komisije in pozvala najugodnejšega ponudnika, družbo Markomark Nival, k dopolnitvi sporne reference na razpisu za dela za prečkanje Glinščice, je napovedal generalni direktor družbe Dušan Zorko. To mora potrditi še strokovna komisija družbe in določiti rok.