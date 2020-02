Med kostumi zopet bolj popularni nekateri junaki preteklih let

Ljubljana, 21. februarja - Pust je pred vrati in v prodajalnah s pustnimi kostumi je velika gneča. Kostume je bilo te dni mogoče dobiti v večini trgovin, pa tudi preko spleta ali na izposojo. Med bolj priljubljenimi za deklice sta letos zopet kostuma Elze in Ane iz Ledenega kraljestva, med deškimi pa kostumi likov iz Vojne zvezd in živali.