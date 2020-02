V sindikatu ter društvu novinarjev protestirajo zaradi odpuščanja na Delu

Ljubljana, 18. februarja - V sindikatu ter društvu novinarjev Slovenije protestirajo zoper nepregledno in nepošteno izvajanje programa razreševanja presežnih delavcev družbe Delo in obsojajo zlorabo socialnega dialoga. Po mnenju novinarskih organizacij se s tem uničuje časnik in ruši slovensko (časnikarsko) novinarstvo, čemur ostro nasprotujejo.