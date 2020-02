Policija januarja obravnavala 595 ilegalnih prehodov državne meje

Ljubljana, 18. februarja - Policisti so v januarju obravnavali 595 ilegalnih prehodov državne meje, kar je za 84,8 odstotka več kot v januarju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Maroka, Afganistana in Egipta, od tega 30 odstotkov Maročanov. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo 257 migrantov, med njimi največ državljanov Maroka.