V spopadih na vzhodu Ukrajine več mrtvih in ranjenih

Kijev, 18. februarja - Na vzhodu Ukrajine so danes spet izbruhnili spopadi. Ukrajinska vojska je sporočila, da je bil pri tem ubit njihov vojak, štirje pa so ranjeni. Proruski separatisti pa so sporočili, da so skušali prodreti linijo ukrajinske vojske in ostali ujeti na minskem polju. Pri tem sta bila ubita dva separatista, trije pa ranjeni, poroča britanski BBC.