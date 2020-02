Na Pragerskem se bojijo izgube evropskega denarja za modernizacijo železniške postaje

Pragersko, 18. februarja - Prebivalci Pragerskega so že desetletja vajeni življenja ob precej prometnem železniškem vozlišču, za katerega že prav toliko časa upajo, da ga bodo posodobili in cesto preko tirnic končno speljali skozi podvoz. Za ta projekt je že nekaj časa zagotovljenih 40 milijonov evrov evropskega denarja, ki pa so zaradi počasnosti Arsa ogroženi.