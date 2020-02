Mariborski policisti reševali laboda s cest

Maribor, 18. februarja - Mariborski policisti so bili danes zjutraj obveščeni o že dveh labodih, ki sta zašla na prometne površine. Prvi jo je mahnil čez Koroški most, drugi pa je zašel kar na hitro cesto nad dvoetažnim mostom skozi Maribor. Oba so policisti ob pomoči upravljavcev cest vrnili v njuno domače okolje na reki Dravi.