Bruselj za digitalno prihodnost na temelju visokih etičnih standardov

Bruselj, 19. februarja - Evropska komisija je danes predstavila digitalno strategijo, s katero naj bi Evropa postala pomembna igralka na digitalnem področju, na katerem zdaj zaostaja za ZDA in Kitajsko, in sicer ob ohranitvi visokih varnostnih in etičnih standardov. Danes je sicer šele sprožila javno posvetovanje o ureditvi področja umetne inteligence.