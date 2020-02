Gasilci obeh Radgon nadgrajujejo sodelovanje

Gornja Radgona, 18. februarja - V Gornji Radgoni so predstavili slovensko-avstrijski projekt Sodelovanje (Co_Operation), s katerim bodo še bolj povezali gasilce in druge enote, ki posredujejo ob naravnih nesrečah in drugih nevarnostih. Podpisati nameravajo tudi sporazum, po katerem bodo lahko reševalne enote čez mejo ukrepale takoj in tako prihranile dragoceni čas.