V Slovenski kinoteki ta teden otroške hrvaške klasike

Ljubljana, 18. februarja - Projekciji filmov Dirka z motorjem režiserja Branka Majerja in Piko v režiji Srećka Weynganda bosta drevi v Slovenski kinoteki uvedli program Otroški pogled: Filmi za otroke iz hrvaškega arhiva. S projekcijami najlepših otroških klasik hrvaške kinematografije želijo mladim gledalcem približati zgodbe in like, ohranjene v skupni filmski dediščini.