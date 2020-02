Na brniško letališče prihaja Israir Airlines

Brnik, 18. februarja - Izraelski letalski prevoznik Israir Airlines bo aprila vzpostavil letalsko povezavo med Tel Avivom in Ljubljano. Aprila bo v drugo največje mesto Izraela letel trikrat, nato pa bo od 23. maja do 13. oktobra opravil dva leta tedensko, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).