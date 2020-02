Francoz po dolenjski avtocesti z več kot 200 kilometri na uro

Brežice, 18. februarja - Policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami vozniku osebnega avtomobila Porsche carrera francoskih registrskih oznak na daljši razdalji izmerili povprečno hitrost 202 kilometra na uro. Policisti so 50-letnega francoskega državljana ustavili in mu zaradi kršitev izrekli globo 1890 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s PU Novo mesto.