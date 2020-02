HSBC bo zaradi padca dobička ukinil 35.000 delovnih mest

Hongkong, 18. februarja - Bančni velikan HSBC je zaradi padca dobička tretje leto zapored napovedal ukinitev 35.000 delovnih mest in številne ukrepe rezanja stroškov v ZDA in Evropi. HSBC se že več let neuspešno skuša izvleči iz izgube, težave pa ima tudi zaradi trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko, odhoda Velike Britanije iz EU in sedaj še koronavirusa.