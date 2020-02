Sporočilo uredništvom - srečanje predsednice DeSUS Aleksandre Pivec in vodje programa Starejši za starejše pri Zdus Rožce Šonc ob 17.15

Ljubljana, 18. februarja - Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec se bo danes ob 17.15 (in NE ob 17.45 kot je bilo sprva napovedano) v prostorih Društva upokojencev Novo mesto na Čitalniški 1 v Novem mestu srečala s predsednico društva in vodjo programa Starejši za starejše pri Zdusu Rožco Šonc, ki ji bo predstavila omenjeni program, so sporočili iz novomeškega odbora DeSUS.