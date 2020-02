Singapur, 18. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale, potem ko so v minulih dneh z rastjo nadomestile nekaj izgub iz začetka letošnjega leta. Vlagatelji so si ob pomanjkanju pomembnejših novic iz ZDA, kjer so bile borze zaradi praznika zaprte, vzeli nekaj časa za predah.