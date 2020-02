V Dresdnu shodi Pegide in njenih nasprotnikov

Dresden, 18. februarja - V nemškem Dresdnu so v ponedeljek zvečer potekali kar trije različni shodi. Na enem se je zbralo okoli 4000 podpornikov protiislamskega gibanja Pegida, na dveh pa med 2500 in 3000 njegovih nasprotnikov. Shodi so minili mirno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.