Messiju, Hamiltonu in Bilesovi prestižna nagrada laureus

Berlin, 17. februarja - Argentinski nogometaš Lionel Messi in britanski dirkač Lewis Hamilton sta letošnja dobitnika prestižne nagrade laureus. Argentinski nogometni zvezdnik in britanski šestkratni prvak v formuli 1 sta prejela enako število glasov. V ženski konkurenci je zmagala ameriška telovadka Simone Biles, ki je slavila tudi lani in v letu 2017.