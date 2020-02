Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 2.)

Ljubljana, 17. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o petinsedemdesetih slovenskih intelektualcih, ki so v javnem pismu izrazilo zaskrbljenost glede morebitne vlade Janeza Janše. Poročale so tudi o lanskem zvišanju povprečne slovenske mesečne plače ter naklonjenosti anketirancev predčasnim parlamentarnim volitvam.