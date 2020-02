Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 17. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste tovorna vozila na mejnem prehodu Gruškovje na vstop v državo čakajo tri ure in pol, na mejnem prehodu Obrežje pa približno dve uri. V predoru Karavanke bo zaradi del v nočeh do četrtka, med 20. in 5. uro, promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom do 30 minut.