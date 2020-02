Kim Clijsters se je vrnila s porazom

Dubaj, 17. februarja - Nekdanja prva dama svetovnega tenisa Kim Clijsters se je po sedemletni odsotnosti vrnila na veliko sceno. Od 36-letne Belgijke in zmagovalke štirih turnirjev za grand slam je bila na današnjem dvoboju uvodnega kroga turnirja WTA v Dubaju boljša deset let mlajša Španka Garbine Muguruza, ki je slavila s 6:2 in 7:6 (6).