Hrvaško obrambno ministrstvo nabavlja opremo za več kot 60 milijonov evrov

Zagreb, 17. februarja - Na Hrvaškem ministrstvu za obrambo so danes podpisali pogodbe z 38 hrvaškimi družbami, ki proizvajajo vojaško opremo in opravljajo storitve za vojaške potrebe. Pogodbe so vredne 453 milijonov kun (62,2 milijona evrov). Med drugim vključujejo izdelavo patruljnih vojaških ladij ter posodobitev tankov in nakup različnega orožja.