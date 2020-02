Na Norveškem domnevnega napadalca na mošejo obtožili umora in terorizma

Oslo, 17. februarja - Na Norveškem so danes 22-letnega Philipa Manshausa, ki je poleti streljal v mošeji v bližini Osla, obtožili umora in terorizma, so sporočili iz tožilstva, ki je danes uradno vložilo obtožnico. Sojenje se bo predvidoma začelo v začetku maja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.