Na Hrvaškem umorjena mati devetih otrok

Zagreb, 17. februarja - V bolnišnici v Čakovcu so danes potrdili, da je umrla 37-letnica, ki so jo sprejeli v nedeljo popoldne s smrtno nevarnimi poškodbami. Ženska je bila mati devetih otrok, policija pa je zaradi suma umora prijela njenega 35-letnega partnerja. To je bil že tretji primer domnevno nasilne smrti kake ženske na Hrvaškem v zadnjih štirih dneh.