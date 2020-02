Pavlič: Pogovori za vstop SAB v Janševo vlado niso nikoli potekali

Ljubljana, 17. februarja - Generalni sekretar SAB Jernej Pavlič je v današnji izjavi komentiral namige o sodelovanju stranke SAB v morebitni desni vladi. "Pogovori za vstop v vlado Janeza Janše niso nikoli potekali in mi v njih ne bomo vstopali," je zatrdil in dodal, da je poslanska skupina od začetka enotna in ima enako stališče.