Banka Intesa Sanpaolo lani z občutno rastjo dobička

Koper/Ljubljana, 17. februarja - Banka Intesa Sanpaolo, nekdanja Banka Koper, je lani ustvarila 23,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 122 odstotkov več kot v 2018, so sporočili iz banke. Poslovni in finančni prihodki so medtem narasli za 1,9 odstotka na 75,7 milijona evrov, bilančna vsota pa je narasla za 3,6 odstotka na nekaj manj kot 2,69 milijarde evrov.