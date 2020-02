Na Hrvaškem obtožnica proti 13 tihotapcem ljudi iz BiH v Slovenijo

Zagreb/Reka, 17. februarja - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je vložil obtožnico proti 13 osebam zaradi tihotapljenja najmanj 95 migrantov iz Bosne in Hercegovine čez Hrvaško do Slovenije. Skupina tihotapcev je s kaznivimi dejanji med decembrom 2018 in avgustom 2019 zaslužila najmanj 93.600 evrov, je danes objavil Uskok.