Adria Mobil v novo sezono z več zmagovalci

Novo mesto, 17. februarja - Članska ekipa Kolesarskega kluba Adria Mobil bo konec tedna z etapno dirko po Antaliji tudi uradno odprla novo sezono, pred tem pa so se vsi tekmovalci in osebje zbrali še v prostorih družbe Adria Mobil v Novem mestu ter spregovorili o izzivih in ciljih v sezoni 2020.