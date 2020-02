Skrajni desničarji v Nemčiji domnevno načrtovali napade na mošeje

Berlin, 17. februarja - Člani nemške skrajno desne skupine, ki so jih aretirali prejšnji teden, naj bi načrtovali večje napade na mošeje, podobne tistemu v novozelandskem Christchurchu pred letom dni. Nemški mediji so konec tedna še poročali, da so skrajneži načrtovali več hkratnih napadov na muslimane med molitvijo.