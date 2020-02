Slovenski turizem z rekordnim številom sledilcev na družbenih omrežjih

Ljubljana, 17. februarja - Slovenska turistična organizacija (STO) je v lanskem letu nadaljevala promocijske aktivnosti na družbenih omrežjih in osrednjem turističnem portalu slovenia.info. Družbena omrežja, vključno s Facebookom, Instagramom in Twitterjem, pod imenom Feel Slovenia so v preteklem letu dosegla nove rekorde pri številu sledilcev, so sporočili iz organizacije.