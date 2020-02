Na voljo brezplačna usposabljanja za ponudnike morskih prevozov Wayv

Koper, 18. februarja - V poletnih mesecih bo zaživela inovativna aplikacijska platforma Wayv, s katero bo mogoče iskati in ponujati morske prevoze. Aplikacija bo povezala potnike in lastnike plovil ter tako omogočala prevoz z različnih točk slovenske obale, še pred začetkom delovanja aplikacije pa so kandidatom za voznike že na voljo brezplačna usposabljanja.