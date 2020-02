V CD bienalna razstava članov Društva oblikovalcev Slovenije

Ljubljana, 18. februarja - V Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma (CD) bodo ob 20. uri odprli razstavo z naslovom MMXX. Predstavljen bo izbor oblikovalskih del s področja oblikovanja vidnih sporočil ter produktnega in unikatnega oblikovanja, ki so nastala v zadnjih dveh letih. Razstava, na katero je vstop prost, bo na ogled do 8. marca.