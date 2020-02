Jadralni padalec se je huje poškodoval ob padcu na Nanosu

Ajdovščina, 17. februarja - Na travnati strmini v bližini Vojkove koče na pobočju Nanosa je v soboto popoldne padel 30-letni jadralni padalec z območja Kamnika in se pri tem huje poškodoval. Na pomoč so mu najprej priskočili gorski reševalci iz Ljubljane in Tolmina, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.