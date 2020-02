V bližini Damaska odkrili množično grobišče

Damask, 17. februarja - Sirska vojska je v bližini prestolnice Damask odkrila množično grobišče s približno 70 trupli. Grobnico so odkrili na območju, ki je bilo nekoč v rokah uporniških skupin. Po poročanju sirske tiskovne agencije Sana, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, so našli trupla civilistov in varnostnega osebja.