Policija ob 440-letnici Kobilarne Lipica krepi konjeniške vrste

Lipica, 17. februarja - Kobilarna Lipica in policija bosta ob letošnji 440-letnici kobilarne še nadgradili svoje dosedanje sodelovanje. Njihovi trenerji in jahači bodo po sklenjenem dogovoru za policiste konjeniških enot iz Ljubljane in Maribora pripravili niz treningov in izobraževanj. Ti bodo potekali v Lipici, pa tudi v Ljubljani, Mariboru in Gotenici.