Režiserja Boonga Joon-hoja ob vrnitvi v domovino sprejeli kot junaka

Seul, 17. februarja - Potem, ko je satirična srhljivka Parazit pobrala štiri oskarje, tudi glavna za najboljši film in režijo, so režiserja Boonga Joon-hoja v nedeljo po povratku iz ZDA na seulskem letališču sprejeli kot junaka. Zbralo se je okoli 300 novinarjev in številni oboževalci, ki so režiserja nagradili z aplavzom in čestitkami, poročajo tuji mediji.