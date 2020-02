Raziskava pokazala na nujnost izboljšanja ukrepov za zaščito divjih opraševalcev

Ljubljana, 17. februarja - Strokovnjaki za opraševalce so preučili vpliv ukrepov skupne evropske kmetijske politike na populacije ključnih divjih opraševalcev. Rezultati raziskave, v kateri je sodeloval tudi Danilo Bevk z Nacionalnega instituta za biologijo (NIB), so pokazali, da opraševalcem evropski ukrepi ne zagotavljajo vseh virov, ki jih potrebujejo, so sporočili z NIB.