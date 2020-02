Šolarji iz zahodne Slovenije na zimskih počitnicah

Ljubljana, 17. februarja - Na težko pričakovane zimske šolske počitnice je danes odšlo približno 144.000 učencev in dijakov iz osrednjega in zahodnega dela države. Pred njimi je teden dni zimskega veselja, v katerem jih čaka vrsta dejavnosti in programov. Nekateri se bodo ob ugodnem vremenu odpravili tudi na smučišča.